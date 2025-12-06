Футбольный клуб «Ростов» продлил контракт с главным тренером Альбой

Ранее Life.ru писал, что знаменитый французский футболист и тренер Зинедин Зидан может возглавить сборную Франции после чемпионата мира 2026 года. Зидан придёт на смену действующему главному тренеру Дидье Дешаму. Футболист уже имеет значительный тренерский опыт, руководя мадридским «Реалом» с 2016 по 2021 год (с перерывом) и выиграв с клубом трижды Лигу чемпионов, один раз чемпионат Испании и дважды национальный Суперкубок.