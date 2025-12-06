Был любящим мужем и отцом: в Башкирии простились с 35-летним контрактником

В башкирском городе Белорецке прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции рядовым Алексеем Шадриным. Об этом рассказала пресс-служба администрации муниципалитета.
Алексей Анатольевич родился в 1990 году в Магнитогорске, там он вырос и получил образование. В 2006-ом переехал в Башкирию — в Белорецк. Работал вахтовиком. В 2021-ом женился и стал отцом.
В минувшем феврале мужчина подписал контракт с Министерством Обороны России и отправился добровольцем в зону СВО, служил в мотострелковых войсках. В апреле Алексея Шадрина не стало.
— По словам родных и близких, Алексей был добрым, отзывчивым человеком. Всегда был готов прийти на помощь. Приносим искренние, глубокие соболезнования всем родным и близким Алексея Анатольевича. Разделяем боль и горечь утраты, — заявили в администрации Белорецкого района.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.