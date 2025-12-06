Ричмонд
Индиец спас змею от смерти после удара током, сделав ей искусственное дыхание

В индийском штате Гуджарат мужчина по имени Мукеш Ваяд спас неядовитую крысиную змею, которая, вскарабкавшись по столбу, получила удар током от линии электропередач и упала с высоты 4,5 метра. Фермеры, ставшие свидетелями происшествия, вызвали Ваяда, который живет неподалеку и специализируется на спасении змей.

После осмотра Ваяд определил, что змея не ядовита, и приступил к оказанию ей помощи. В течение получаса он проводил искусственное дыхание и массаж сердца. В результате его усилий змея ожила и уползла в кусты.

Ваяд, имеющий 10-летний опыт спасения змей и прошедший специальное обучение, отметил, что для проведения искусственного дыхания он использовал рот, хотя зачастую спасатели пользуются специальной трубкой, чтобы избежать прямого контакта со змеей. Биолог Крунал Триведи, в свою очередь, предостерег людей без соответствующей подготовки и образования от подобных действий, подчеркнув их опасность, передает The Indian Express.

Другой случай произошел в Индии, где местный житель по имени Сантош Лохар, живущий недалеко от города Навада, до смерти укусил змею, которая напала на него во время сна.