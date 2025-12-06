Привлечь Росреестр для борьбы со «схемы Долиной» предложила омбудсмен Мерзлякова

URA.RU уже рассказывало, что получившая массовый характер схема мошенничества получила свое название после случая с певицей Ларисой Долиной, которая в августе прошлого года стала жертвой телефонных мошенников и лишилась квартиры в центре Москвы. Злоумышленники под давлением вынуждают владельцев жилья оформить сделку, после чего жертва обращается в суд, заявляя, что подписала договор под воздействием преступников. В результате под угрозой оказывается новый собственник, которого пытаются лишить приобретенного жилья. Артистке удалось через суд вернуть недвижимость, несмотря на то, что новая владелица приобрела ее как добросовестный покупатель. При этом Долина пообещала вернуть пострадавшей всю потраченную сумму.