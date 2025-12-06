Долина не стала петь «погоду в доме» на «Песне года 2025»

Лариса Долина избежала «Погоды в доме» на главном фестивале года.
Народная артистка РФ Лариса Долина не стала исполнять свой главный хит «Погода в доме» на фестивале «Песня года 2025». Вместо этого певица выбрала другую композицию и покинула мероприятие без общения с журналистами.
«Долина впервые вышла на сцену после судьбоносного интервью. Артистка выступила на “Песне года 2025”, исполнив песню “Я буду любить тебя”. Конечно, все ждали про “погоду в доме”, но видимо сейчас не лучший момент», — передает Super.ru. Отмечается, что Долина покинула мероприятие, отказавшись от общения с прессой.
Ранее стало известно, что главный хит Долиной «Погода в доме» изначально предназначался вовсе не ей, а певице Ольге Зарубиной. Ее для артистки написал композитор Руслан Горобец. Сама Долина попала в скандал и судебные разбирательства из-за истории с продажей своей квартиры в московских Хамовниках, связанной с мошенниками. Долина уже публично прокомментировала ситуацию и заявила о намерении вернуть 112 миллионов рублей покупательнице Полине Лурье, но пострадавшая требует вернуть ей купленную квартиру.