Долина не стала петь «погоду в доме» на «Песне года 2025»

Ранее стало известно, что главный хит Долиной «Погода в доме» изначально предназначался вовсе не ей, а певице Ольге Зарубиной. Ее для артистки написал композитор Руслан Горобец. Сама Долина попала в скандал и судебные разбирательства из-за истории с продажей своей квартиры в московских Хамовниках, связанной с мошенниками. Долина уже публично прокомментировала ситуацию и заявила о намерении вернуть 112 миллионов рублей покупательнице Полине Лурье, но пострадавшая требует вернуть ей купленную квартиру.