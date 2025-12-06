Bloomberg: Число жертв нападений медведей в Японии стало рекордным с апреля

Япония столкнулась с рекордным числом жертв нападений медведей с апреля этого года, общее количество пострадавших достигло 230 человек.
За восемь месяцев до конца ноября было зарегистрировано 13 погибших и 217 раненых. Это число уже превышает предыдущий рекорд в 219 случаев за финансовый год, завершившийся в марте 2024 года.
Отмечается, что в основном инциденты связаны с азиатскими черными медведями. Предполагается, что животные все чаще покидают свои естественные лесные места обитания в поисках пищи и приближаются к населенным пунктам.
Одной из причин такого поведения считается старение японского населения и сокращение числа активной молодежи в городах. Это приводит к уменьшению уровня шума, что, в свою очередь, побуждает лесных зверей исследовать эти, как им кажется, «обезлюдевшие» территории в поисках пропитания, передает Bloomberg.
Ранее стало известно, что японская префектура Акита столкнулась с беспрецедентным скачком числа случаев нападения медведей на людей. Губернатор Кента Сузуки призвал национальную армию помочь с решением этой проблемы.