Впервые в Беларуси на фестивале Соллертинского исполнен цикл La Stravaganza Антонио Вивальди

Двенадцать скрипичных концертов, опубликованных Антонио Вивальди в сборнике La Stravaganza («Экстравагантность», «Причуда» или «Странность») в 1716 году, полностью оправдывают свое название. Диапазон их выразительности огромен — от нежной лиричности медленных частей до бурных и стремительно быстрых. В них партия солирующей скрипки чрезвычайно требовательна, экстравагантна и необузданна, наполнена стремительными скачками и блестящей виртуозностью.