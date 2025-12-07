Впервые в Беларуси на фестивале Соллертинского исполнен цикл La Stravaganza Антонио Вивальди

6 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Впервые в Беларуси на XXXVI Музыкальном фестивале имени И. И. Соллертинского в Витебске исполнен цикл La Stravaganza — 12 скрипичных концертов Антонио Вивальди.
Двенадцать скрипичных концертов, опубликованных Антонио Вивальди в сборнике La Stravaganza («Экстравагантность», «Причуда» или «Странность») в 1716 году, полностью оправдывают свое название. Диапазон их выразительности огромен — от нежной лиричности медленных частей до бурных и стремительно быстрых. В них партия солирующей скрипки чрезвычайно требовательна, экстравагантна и необузданна, наполнена стремительными скачками и блестящей виртуозностью.
Их исполнил струнный ансамбль Алексея Загорского из Минска. Он впервые выступил на музыкальном фестивале имени И. И. Соллертинского и в четвертый раз в Витебской областной филармонии, где предыдущие выступления проекта проходили при полных аншлагах. -0-
Фото Александра Хитрова.