Рейс в Дубай задерживается из-за «Ковра» в аэропорту Волгограда

В Волгограде в ночь с 6 на 7 декабря 2025 года снова ввели ограничения в аэропорту Волгограда. По требованию Росавиации воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы. План «Ковер» ввели тогда, когда на рейс Волгоград — Дубай уже закончилась регистрация, пассажиры готовились идти на посадку.
Пока рейс с 23.20 отложили на 1.55. Собирающимся на отдых туристам придется коротать время в терминале и ждать, когда воздушное пространство над Волгоградом будет открыто. Пока в регионе действует режим беспилотной опасности, сообщения с предупреждениями о возможной атаке БПЛА получили жители и гости региона.
