Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рейс в Дубай задерживается из-за «Ковра» в аэропорту Волгограда

Воздушную гавань закрыли из-за беспилотной опасности.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде в ночь с 6 на 7 декабря 2025 года снова ввели ограничения в аэропорту Волгограда. По требованию Росавиации воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы. План «Ковер» ввели тогда, когда на рейс Волгоград — Дубай уже закончилась регистрация, пассажиры готовились идти на посадку.

Пока рейс с 23.20 отложили на 1.55. Собирающимся на отдых туристам придется коротать время в терминале и ждать, когда воздушное пространство над Волгоградом будет открыто. Пока в регионе действует режим беспилотной опасности, сообщения с предупреждениями о возможной атаке БПЛА получили жители и гости региона.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше