Что можно и нельзя делать в день Катерины 7 декабря, который называют Санница

Православная церковь 7 декабря вспоминает святую Екатерину Александрийскую. В народе празднуют отмечают Катеринин день, или день Катерины. Однако есть еще одно название — Катерина Санница. Все дело в том, что с 7 декабря начинали кататься на санках.