Что можно и нельзя делать в день Катерины 7 декабря, который называют Санница

Православная церковь 7 декабря вспоминает святую Екатерину Александрийскую. В народе празднуют отмечают Катеринин день, или день Катерины. Однако есть еще одно название — Катерина Санница. Все дело в том, что с 7 декабря начинали кататься на санках.
Что нельзя делать 7 декабря.
Одиноким девушкам запрещено в указанный день ссорить и злиться. Сичталось, что они не смогут быстро выйти замуж. Вместе с тем замужним женщинам нельзя надевать новую обувь. Предки верили, что подобное может обернуться ссорой супругов.
Что можно делать 7 декабря.
По традиции, 7 декабря ходили в храм, молились святой Катерине, которая считается покровительницей брака. А еще в названный день открывали санный путь.
Согласно приметам, теплая погода предсказывает морозы в конце декабря. В том случае, если ясная погода, то зима окажется холодной.
