Что можно и нельзя делать в день Катерины 7 декабря, который называют Санница

Собрали приметы и запреты на 7 декабря, когда отмечают день Катерины.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 7 декабря вспоминает святую Екатерину Александрийскую. В народе празднуют отмечают Катеринин день, или день Катерины. Однако есть еще одно название — Катерина Санница. Все дело в том, что с 7 декабря начинали кататься на санках.

Что нельзя делать 7 декабря.

Одиноким девушкам запрещено в указанный день ссорить и злиться. Сичталось, что они не смогут быстро выйти замуж. Вместе с тем замужним женщинам нельзя надевать новую обувь. Предки верили, что подобное может обернуться ссорой супругов.

Что можно делать 7 декабря.

По традиции, 7 декабря ходили в храм, молились святой Катерине, которая считается покровительницей брака. А еще в названный день открывали санный путь.

Согласно приметам, теплая погода предсказывает морозы в конце декабря. В том случае, если ясная погода, то зима окажется холодной.

