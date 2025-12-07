Народный календарь. Как избавиться от всех бед и печалей на Знамение, 10 декабря

На Знамение в старину ожидали чего-то особенного, надеясь увидеть знаки, указывающие на судьбу. Люди внимательно наблюдали за звездным небом, следили за полетом птиц и поведением животных, присматривались к облакам и прислушивались к ветру. Говорили, что если на рассвете встать лицом к северному ветру, то он унесет все беды и печали.