Народный календарь. Как избавиться от всех бед и печалей на Знамение, 10 декабря

10 декабря в народном календаре — Знамение. В этот день отмечается праздник в честь одного из наиболее почитаемых в православии образов — иконы Пресвятой Богородицы, именуемой Знамением.
На Знамение в старину ожидали чего-то особенного, надеясь увидеть знаки, указывающие на судьбу. Люди внимательно наблюдали за звездным небом, следили за полетом птиц и поведением животных, присматривались к облакам и прислушивались к ветру. Говорили, что если на рассвете встать лицом к северному ветру, то он унесет все беды и печали.
Считалось, что к Знамению все рыбы должны были укрыться в омутах, готовясь к зимовке, поэтому рыбалка в это время считалась неэффективной.
В этот день также чтили память святого Романа, к которому обращались с молитвами о помощи в избавлении от бесплодия. Преподобный обладал даром чудотворения и при жизни помог многим женщинам обрести детей.
Приметы погоды:
Если на небе звезды ярко горят, то будет мороз, а если тускло — оттепель.
Коровы сопят и фыркают — к морозу.
Лес сильно шумит или воробьи весело чирикают — потепление будет.
Если в декабре удалось поймать щуку с икрой, то апрель будет дождливым.
Именины отмечают: Яков, Федор, Алексей, Андрей, Борис, Всеволод, Василий, Гавриил, Владимир, Дмитрий, Иван, Николай, Роман, Сергей.