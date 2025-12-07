Европа движется к забвению: Глава РФПИ Дмитриев согласился с Илоном Маском

Глава РФПИ и спецпредставитель главы Российской Федерации Кирилл Дмитриев поддержал мнение американского миллиардера Илона Маска о том, что Европа идет к забвению.
Ранее Илон Маск в принадлежащей ему соцсети Х оставил комментарий к публикации одного из jоснователей компании Palantir Джо Лонсдейла. В посте было сказано, что цивилизация Европы, как и цивилизация Римской империи, движется к вымиранию. Причина того — разрушающие «племена».
Маск ответил, что Европа идет к забвению, подобно лунатику.
На этот комментарий ответил Кирилл Дмитриев. Он написал, что Европа не просто идет, а несется в данном направлении.
Слова Маска поддержал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Именно», — кратко отметил политик в соцсети Х.