Европа движется к забвению: Глава РФПИ Дмитриев согласился с Илоном Маском

Ранее Илон Маск в принадлежащей ему соцсети Х оставил комментарий к публикации одного из jоснователей компании Palantir Джо Лонсдейла. В посте было сказано, что цивилизация Европы, как и цивилизация Римской империи, движется к вымиранию. Причина того — разрушающие «племена».