Европа движется к забвению: Глава РФПИ Дмитриев согласился с Илоном Маском

Дмитриев согласился с заявлением Маска о движении Европы к забвению.

Глава РФПИ и спецпредставитель главы Российской Федерации Кирилл Дмитриев поддержал мнение американского миллиардера Илона Маска о том, что Европа идет к забвению.

Ранее Илон Маск в принадлежащей ему соцсети Х оставил комментарий к публикации одного из jоснователей компании Palantir Джо Лонсдейла. В посте было сказано, что цивилизация Европы, как и цивилизация Римской империи, движется к вымиранию. Причина того — разрушающие «племена».

Маск ответил, что Европа идет к забвению, подобно лунатику.

На этот комментарий ответил Кирилл Дмитриев. Он написал, что Европа не просто идет, а несется в данном направлении.

«Не просто идет, а несется», — подчеркнул глава РФПИ.

Ранее, как сообщал сайт KP.RU, Илон Маск призвал ликвидировать Евросоюз. Миллиардер заявил о бюрократии в странах ЕС, которая «до смерти душит Европу».

Слова Маска поддержал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Именно», — кратко отметил политик в соцсети Х.

