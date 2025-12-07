Россиян предупредили об опасности электронных открыток к Новому году

При этом замдиректора центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков дал несколько рекомендаций по безопасности. По его словам, необходимо проверять контакты отправителя и не открывать открытки от незнакомцев, давних или неактивных контактов, а также с подозрительных адресов. При малейших сомнениях стоит связаться с отправителем для подтверждения, прежде чем открывать файл.