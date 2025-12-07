Россиян предупредили об опасности электронных открыток к Новому году

В предпраздничный период люди становятся менее осторожными, и киберпреступники играют на этом, рассылая фальшивые поздравления. Об этом сообщил директор департамента расследований Игорь Бедеров в беседе с RT.
Как отметил специалист, это стандартный фишинг, но с новогодним антуражем.
«Казалось бы, что может быть безобиднее новогодней открытки? Но ее электронная версия может оказаться настоящим “троянским конем”. Открыв такой файл, вы рискуете предоставить злоумышленникам доступ к банковским приложениям, паролям и личной информации, что чревато серьезными финансовыми потерями», — рассказал эксперт.
При этом замдиректора центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков дал несколько рекомендаций по безопасности. По его словам, необходимо проверять контакты отправителя и не открывать открытки от незнакомцев, давних или неактивных контактов, а также с подозрительных адресов. При малейших сомнениях стоит связаться с отправителем для подтверждения, прежде чем открывать файл.
Ранее об опасности рассылок электронных открыток уже предупреждал депутат Госдумы РФ Антон Немкин.