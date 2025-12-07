Ричмонд
В блоге Холланда, сыгравшего Человека-Паука, комментаторы шутят про Долину

Мошенники, обманувшие народную артистку РФ Ларису Долину, использовали в поддельном паспорте снимок человека, похожего на Тома Холланда.

Источник: Аргументы и факты

В блоге голливудского актёра Тома Холланда, известного по роли Человека-Паука в новых фильмах киновселенной Marvel, появились комментарии с шутками про российскую артистку Ларису Долину, так, ряд комментаторов на русском языке призывают певицу «вернуть квартиру».

Кроме того, русскоязычные комментарии обращаются к Долиной с просьбой «вернуть деньги». Другие комментаторы в его Instagram-аккаунте* обратились к самому актёру.

«Том, от тебя зависит рынок недвижимости в России», — написал один из них.

Напомним, на этой неделе Лариса Долина впервые публично прокомментировала ситуацию вокруг её квартиры на «Первом канале». В эфире показали снимок паспорта якобы сотрудника Росфинмониторинга Андрея Лукина, который, по словам артистки, с ней связывался. На снимке можно увидеть человека, похожего на Холланда. Журналисты выяснили, что Андрея Олеговича Лукина, родившегося 6 ноября 1989 года, на самом деле нет.

В этом году суд удовлетворил исковые требования Долиной к Полине Лурье, которая купила её квартиру. Певица оспорила сделку, заявив, что стала жертвой мошенников. Суд прекратил право собственности Лурье и признал его за Долиной.

Риелторы считают, что прецедент «создал серьёзные риски» для покупателей вторичной недвижимости. Лариса Долина в эфире «Первого канала» заявила, что вернёт Лурье деньги в полном объёме.

