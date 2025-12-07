В блоге Холланда, сыгравшего Человека-Паука, комментаторы шутят про Долину

Напомним, на этой неделе Лариса Долина впервые публично прокомментировала ситуацию вокруг её квартиры на «Первом канале». В эфире показали снимок паспорта якобы сотрудника Росфинмониторинга Андрея Лукина, который, по словам артистки, с ней связывался. На снимке можно увидеть человека, похожего на Холланда. Журналисты выяснили, что Андрея Олеговича Лукина, родившегося 6 ноября 1989 года, на самом деле нет.