Эксперт Бедеров: Новогодние открытки в мессенджерах могут оказаться фишингом

Незадолго до новогодних праздников эксперты предупреждают о новой схеме мошенничества: электронные открытки, рассылаемые через мессенджеры, могут содержать фишинговые ссылки. Игорь Бедеров, директор департамента расследований T.Hunter, отметил, что в предпраздничной суете люди часто теряют бдительность, чем пользуются злоумышленники.
При открытии такой «открытки» пользователь рискует предоставить мошенникам доступ к своим банковским приложениям, личным данным и паролям, что может привести к финансовым потерям.
Руслан Пермяков, заместитель директора центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия», дал совет, как распознать подобные мошеннические сообщения. Он рекомендовал внимательно проверять отправителя, включая адрес электронной почты, номер телефона или аккаунт.
— Если открытка пришла от малознакомого человека или давнего контакта, с которым почти не общаетесь, то лучше не открывать. Если письмо пришло с неизвестного адреса — такую открытку тоже лучше не открывать, — подчеркнул специалист в беседе с RT.
Ранее стало известно, что россияне подверглись массовой фишинговой атаке, целью которой является хищение средств граждан и тотальный контроль над смартфонами. Злоумышленники отправляют сообщения с текстом «Смотрю на фото, вспоминаю тебя» от имени знакомых и родственников. Внутри — вредоносная ссылка, переход по которой приведет к установке на мобильное устройство файла.