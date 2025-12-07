Ричмонд
Хегсет: США будут проводить ядерные испытания на равных с другими странами

В Минобороны США рассказали о планах на ядерные испытания.

Источник: Комсомольская правда

Министр обороны США Пит Хегсет сообщил, что страна намерена обновлять свою ядерную триаду и проводить ядерные испытания наравне с другими державами.

«Как уже говорил президент Трамп, мы модернизируем нашу ядерную триаду. Мы будем проводить испытания ядерного оружия и систем доставки ядерного заряда на равных с другими», — сказал Хегсет, выступая на форуме фонда Рейгана.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о начале ядерных испытаний. По словам Белоусова, ключевым ориентиром должны быть не заявления, а реальные действия США, которые однозначно указывают на активное наращивание Вашингтоном своего арсенала стратегических наступательных вооружений.

До этого российский глава Владимир Путин призвал США обсудить ядерное оружие.

