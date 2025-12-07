Запуск рейса парома Трабзон-Сочи перенесли как минимум на неделю

Танкер Kairos под флагом Гамбии 28 ноября загорелся в Черном море в 28 милях от берегов Турции из-за внешнего воздействия, 25 членов экипажа были успешно эвакуированы, судно потушили спустя почти двое суток. Еще один танкер Virat с 20 членами экипажа на борту подвергся атакам безэкипажных морских катеров 28 и 29 ноября в исключительной экономической зоне Турции. Российский танкер Midvolga-2 с растительным маслом на борту атакован 1 декабря в Черном море, просьбы о помощи не поступало, сообщило турецкое Управление мореходства.