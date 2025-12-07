Умер актёр фильма «Сталинград» и режиссёр Олег Урюмцев

В возрасте 67 лет умер актер Олег Урюмцев, прославившийся ролью в знаменитой картине «Сталинград». Новость о его кончине опубликовал Союз кинематографистов России.
«6 декабря 2025 года на 68-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России Олега Григорьевича Урюмцева. Приносим соболезнования родным и близким», — следует из сообщения.
Урюмцев известен зрителям по фильмам «Сталинград», «Петербургские тайны», «Бесконечность» и «Великий полководец Георгий Жуков». Кроме того, он выступил в качестве режиссера и сценариста для таких кинокартин, как «Исход», «Рядовой Евгений Родионов» и сказки «Как дети деда Мороза искали или долгожданный почтальон».
Урюмцев также был руководителем студии «ОНЛИ АРТ», которая выступала учредителем Международного кинофестиваля военного кино имени Ю. Н. Озерова.
