Умер актёр фильма «Сталинград» и режиссёр Олег Урюмцев

Урюмцев известен зрителям по фильмам «Сталинград», «Петербургские тайны», «Бесконечность» и «Великий полководец Георгий Жуков». Кроме того, он выступил в качестве режиссера и сценариста для таких кинокартин, как «Исход», «Рядовой Евгений Родионов» и сказки «Как дети деда Мороза искали или долгожданный почтальон».