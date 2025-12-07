Ричмонд
Умер режиссёр Олег Урюмцев, снявший фильмы «Исход» и «Часовые Победы»

Режиссёр Олег Урюмцев, снявший фильмы «Исход» и «Часовые Победы», умер в возрасте 67 лет. Об этом сообщил Союз кинематографистов России.

Источник: Life.ru

Урюмцев также был президентом Международного кинофестиваля военного кино имени Юрия Озерова и членом Союза кинематографистов. В качестве актёра он снимался в таких картинах, как «Сталинград», «Петербургские тайны», «Бесконечность» и «Великий полководец Георгий Жуков».

Ранее Life.ru сообщил о смерти американского актёра японского происхождения Кэри-Хироюки Тагавы. Он был гражданином России и ушёл из жизни на 76-м году.

