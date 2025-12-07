Умер режиссёр Олег Урюмцев, снявший фильмы «Исход» и «Часовые Победы»

Урюмцев также был президентом Международного кинофестиваля военного кино имени Юрия Озерова и членом Союза кинематографистов. В качестве актёра он снимался в таких картинах, как «Сталинград», «Петербургские тайны», «Бесконечность» и «Великий полководец Георгий Жуков».
Ранее Life.ru сообщил о смерти американского актёра японского происхождения Кэри-Хироюки Тагавы. Он был гражданином России и ушёл из жизни на 76-м году.
