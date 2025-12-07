Ричмонд
+3°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Память Юрия Николаева почтили во время концерта «Песня года — 2025»

Буйнов и Маршал исполнили песню «Друг» в честь Николаева.

Источник: Комсомольская правда

Память народного артиста Российской Федерации, а также легендарного телеведущего Юрия Николаева почтили во время концерта «Песня года — 2025». Мероприятие проходило на московской арене «Мегаспорт», сообщает ТАСС.

В честь скончавшегося в начале ноября телеведущего «Утренней почты» прозвучала песня «Друг». Ее исполнили народные артисты Александр Буйнов и Александр Маршал.

«Вечная память нашему дорогому другу, народному артисту РФ Юрию Николаеву. Царствие ему небесное», — выразил соболезнования Маршал в конце выступления.

Ранее было открыто дело о наследстве Юрия Николаева. Это произошло спустя два месяца после его смерти. Подробнее о наследстве телеведущего читайте здесь на KP.RU.

Юрий Николаев ушел из жизни 4 ноября 2025 года в возрасте 76 лет. Причиной смерти народного артиста стала онкология.