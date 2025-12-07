Память Юрия Николаева почтили во время концерта «Песня года — 2025»

Память народного артиста Российской Федерации, а также легендарного телеведущего Юрия Николаева почтили во время концерта «Песня года — 2025». Мероприятие проходило на московской арене «Мегаспорт», сообщает ТАСС.
В честь скончавшегося в начале ноября телеведущего «Утренней почты» прозвучала песня «Друг». Ее исполнили народные артисты Александр Буйнов и Александр Маршал.
«Вечная память нашему дорогому другу, народному артисту РФ Юрию Николаеву. Царствие ему небесное», — выразил соболезнования Маршал в конце выступления.
Ранее было открыто дело о наследстве Юрия Николаева. Это произошло спустя два месяца после его смерти.
Юрий Николаев ушел из жизни 4 ноября 2025 года в возрасте 76 лет. Причиной смерти народного артиста стала онкология.