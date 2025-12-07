Шеф Пентагона Хегсет: США при Трампе обновят ядерную триаду

Напомним, в ноябре начале ноября этого года на американской военной базе в Калифорнии был осуществлён испытательный пуск «невооружённой» межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. При этом она может нести ядерную боеголовку. Кроме того, в сентябре военнослужащие США испытали четыре невооружённые ракеты Trident II D5 в Атлантическом океане.