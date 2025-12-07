Шеф Пентагона Хегсет: США при Трампе обновят ядерную триаду

Министр войны США Пит Хегсет рассказал, что Соединённые Штаты при президенте Дональде Трампе намерены обновить ядерную триаду, он выступил на форуме имени Рональда Рейгана по нацобороне.
«Как сказал президент Трамп, мы обновим ядерную триаду нашей страны», — заявил Хегсет.
По его словам, американская сторона протестирует ядерное вооружение, а также системы его доставки «на равных» с другими государствами. Шеф Пентагона отметил, что вложения США в ВС, происходящие при Трампе, являются историческими.
Напомним, в ноябре начале ноября этого года на американской военной базе в Калифорнии был осуществлён испытательный пуск «невооружённой» межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. При этом она может нести ядерную боеголовку. Кроме того, в сентябре военнослужащие США испытали четыре невооружённые ракеты Trident II D5 в Атлантическом океане.
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп утверждает, что американская сторона якобы производит лучшее оружие в мире.
Напомним, по словам постпреда Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, американская позиция по вероятному возобновлению испытаний ЯО является невнятной.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что если Соединённые Штаты проведут испытание ядерного вооружения, это будет означать конец длительного периода, когда ядерные испытания были запрещены.