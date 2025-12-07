Reuters: Куба тайно обсуждала с США будущее Венесуэлы без Мадуро

Неназванные кубинские чиновники вступили в контакты с Вашингтоном для обсуждения сценария «мира без режима» президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом агентству Reuters сообщили два источника, осведомленные о состоявшихся переговорах.
Источники не уточнили, какие именно представители кубинского руководства вели эти переговоры с американской стороной. При этом один из собеседников подтвердил факт установления таких контактов, но отказался предоставить дополнительные детали.
Данные сообщения появились на фоне того, что Куба в конце ноября публично обвинила США в попытках насильственного смещения правительства Венесуэлы, назвав наращивание военного присутствия США в регионе «агрессивной» и «преувеличенной» угрозой, говорится в сообщении.
В СМИ ранее появилась информация о том, что администрация президента СМИ Дональда Трампа рассматривает три варианта военной операции против Венесуэлы с целью свержения действующего лидера Николаса Мадуро.
4 декабря стало известно, что путешественники, купившие путевки в Венесуэлу, пожаловались на то, что представили туроператоров отправляют их на Кубу вместо изначального пункта назначения. Причиной изменений стали опасения по поводу возможных ударов по Венесуэле со стороны США.