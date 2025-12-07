Ричмонд
В Германии продолжают «отменять» Мерца: уровень недовольства к его правительству обновил рекорд

Bild: уровень недовольства политикой Мерца вырос до 70%

Источник: Комсомольская правда

70% жителей ФРГ недовольны работой правительства во главе с канцлером Фридрихом Мерцем — это новый антирекорд. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на результаты опроса социологического института INSA.

Такая низкая оценка установилась впервые за время его пребывания на посту. При этом 9% опрошенных не дали определенного ответа.

Оценка работы самого Мерца также крайне низка. Его деятельность одобряют лишь 23% граждан, тогда как критикуют рекордные 68%. Ещё 9% не определились с ответом.

«Это самые плохие показатели для канцлера и его правительства, которые когда-либо были зафиксированы», — заявил руководитель INSA Херман Бинкерт.

В исследовании, которое прошло 4−5 декабря, участвовали 1005 человек.

Как подчеркивал обозреватель KP.RU Евгений Умеренков, канцлер Мерц начал подготовку Германии к войне с Россией.