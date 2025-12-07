Россияне атаковали соцсети Тома Холланда, потребовав вернуть деньги Долиной

В комментариях можно встретить такие сообщения, как: «Заскамил Долину на 100 млн. Респект!», «А зачем было Долину обманывать? Вроде же денег достаточно зарабатываете…» и «Верни деньги Долиной по-хорошему».
Напомним, что в ходе мошеннической операции злоумышленники, представившиеся сотрудником Росфинмониторинга Андреем Лукиным, прислали Долиной поддельный паспорт с фотографией Холланда. Документ, вероятно, был создан в графическом редакторе, потому что человека с паспортными данными, которые показали Долиной, в России не существует.
