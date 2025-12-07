Ричмонд
+3°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россияне атаковали соцсети Тома Холланда, потребовав вернуть деньги Долиной

В социальных сетях британского актёра Тома Холланда, известного по роли Человека-паука, появились десятки сообщений от русскоязычных пользователей после того, как в мошеннической схеме против певицы Ларисы Долиной всплыл поддельный паспорт с его фотографией.

В комментариях можно встретить такие сообщения, как: «Заскамил Долину на 100 млн. Респект!», «А зачем было Долину обманывать? Вроде же денег достаточно зарабатываете…» и «Верни деньги Долиной по-хорошему».

Напомним, что в ходе мошеннической операции злоумышленники, представившиеся сотрудником Росфинмониторинга Андреем Лукиным, прислали Долиной поддельный паспорт с фотографией Холланда. Документ, вероятно, был создан в графическом редакторе, потому что человека с паспортными данными, которые показали Долиной, в России не существует.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.