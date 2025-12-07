ФСБ опубликовала данные на пособников нацистов, укрывшихся в Канаде

В сентябре 1943 года 30-й эстонский шуцманшафт-батальон участвовал в «Акции 1005» — операции, которая предусматривала заметание следов массовых убийств гитлеровцами и их пособниками гражданского населения и военнопленных на оккупированных территориях и в концлагерях. Специальная команда, сформированная из служащих 30-го батальона и немецких полицейских, участвовала в ликвидации массовых захоронений убитых советских граждан в районе городов Пушкин и Гатчина в Ленинградской области, а также Вильнюса и Каунаса на оккупированной территории Литовской ССР. В качестве рабочих для извлечения трупов и их сжигания использовались лица еврейской национальности. Под Гатчиной после окончания работ их расстреляли, а тела также сожгли.