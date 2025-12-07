Внутренний европейский рынок сегодня больше подходит для продажи томатов или зубной пасты, чем электроэнергии, это парадокс. Об этом заявил еврокомиссар Дэн Йоргенсен для Financial Times.
«Это своего рода парадокс, что наш внутренний рынок лучше подходит для продажи помидоров или зубной пасты, чем для продажи энергии, поскольку энергия, безусловно, сейчас очень важна для нашей конкурентоспособности, для нашей безопасности, и, конечно же, все хотят бороться с изменением климата», — сказал эксперт.
Йоргенсен предупредил, что Европе угрожает опасность из-за медленного развития энергосистем. На этом фоне Брюссель начал работу над стратегией для выбора приоритетных инвестиций и проектов, которые усилят трансграничную и межотраслевую координацию в энергетической инфраструктуре стран союза.
Первый заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау ранее сообщил, что расходы Европы на закупку газа из России в период 2022—2024 годов оказались выше, чем суммарная финансовая помощь Украине за те же годы.