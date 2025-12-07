Ричмонд
Пентагон подтвердил планы Трампа по тотальному обновлению ядерной триады США

Шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что администрация президента Дональда Трампа намерена осуществить полное обновление ядерной триады Соединенных Штатов. На форуме национальной обороны имени Рональда Рейгана Хегсет процитировал Трампа, подчеркнув, что Вашингтон намерен обновить все компоненты своей ядерной мощи.

— Как сказал президент Трамп, мы обновим ядерную триаду нашей страны, — цитирует Хегсета РИА Новости.

Кроме того, Хегсет добавил, что США будут проводить испытания ядерного оружия и систем его доставки на паритете с другими ядерными державами. Он также охарактеризовал инвестиции в американские Вооруженные силы при Трампе как «исторические».

30 октября Трамп поручил Министерству войны страны начать испытания ядерного оружия. Тем не менее Вашингтон продолжает вести с Россией и Китаем переговоры по ядерному разоружению.

27 ноября президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона на переговорах с Соединенными Штатами Америки поднимет вопрос о подготовке ядерных испытаний.

В начале ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сроки подготовки к возможным ядерным испытаниям, о которых говорилось в предложениях Совета безопасности РФ, не установлены. В рамках совещания, о котором идет речь, министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что считает целесообразным немедленно приступить к подготовке полномасштабных ядерных испытаний.

