Они нашли своего ЗолушКа. Истории звёздных женщин, вышедших замуж за простых парней

В 1998 году принцесса родила третьего ребёнка, дочь Камиллу, от бойфренда Жана-Раймона Готлиба, другого своего телохранителя. А в 36 лет во время циркового фестиваля в Монте-Карло сошлась с дрессировщиком слонов Франко Кни и так влюбилась, что переехала с детьми к нему в трейлер. Но их отношения быстро распались. Позже Стефания вышла замуж за акробата той же труппы, португальца Аданса Лопеса Переса, который был младше её на десять лет. Брак продлился всего год. Эпатажная Гримальди после этого сосредоточилась на общественной жизни — она основала организацию «Женщины против СПИДа» и стала председателем оргкомитета Международного фестиваля цирка.