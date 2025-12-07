Ямальские пожарные присоединились к программе донорства костного мозга

Врач‑трансфузиолог Ольга Кожевятова объяснила спасателям, зачем нужны доноры костного мозга, как работает Национальный регистр и как проходит трансплантация стволовых клеток. Такая процедура жизненно важна для пациентов с онкологией, апластической анемией и наследственными иммунными нарушениями. Несмотря на 500 тысяч участников Национального регистра, этого недостаточно — и сотрудники МЧС решили внести свой вклад в спасение жизней.