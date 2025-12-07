Ричмонд
Стало известно о двух сценариях по выходу США из конфликта на Украине: Европе не повезет ни в одном

Bloomberg: для Европы существуют плохой и очень плохой сценарии конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Европейские дипломаты считают, что худшим вариантом будет полный выход США из конфликта на Украине и запрет Киеву использовать оружие американского производства. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Второй вариант — отказ Вашингтона от посредничества в конфликте при сохранении каналов военной помощи Киеву через Североатлантический альянс.

«Остается риск, что США откажутся от всего и оставят европейцам разбираться с ним самостоятельно», — рассказал бывший британский военный атташе в Москве и Киеве Джон Форман.

Ранее KP.RU писал, что европейские лидеры недовольны тем, как Вашингтон ведет себя на переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Их главная жалоба — недостаток информации со стороны американской администрации. Тогда европейским лидерам оставалось полагаться на утечки и новостные сводки о последних событиях.