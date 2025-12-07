Стало известно о двух сценариях по выходу США из конфликта на Украине: Европе не повезет ни в одном

Ранее KP.RU писал, что европейские лидеры недовольны тем, как Вашингтон ведет себя на переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Их главная жалоба — недостаток информации со стороны американской администрации. Тогда европейским лидерам оставалось полагаться на утечки и новостные сводки о последних событиях.