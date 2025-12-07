Ричмонд
«Интер Майами» с Месси выиграл главный трофей MLS в последнем матче Бускетса и Альбы

Футбольный клуб «Интер Майами» победил «Ванкувер Уайткэпс» со счётом 3:1 и впервые стал чемпионом Главной футбольной лиги (MLS) США.

Источник: Life.ru

В составе победителей мячами отметились Родриго де Пауль (71-я минута) и Тадео Альенде (90+6), ещё один гол случился благодаря автоголу игрока «Ванкувера» Эдера Окампо (8). У «Уайткэпс» отметился Али Ахмед (60). Форвард «Интера» Лионель Месси отдал две голевые передачи и завоевал 48-й трофей в карьере.

Этот матч стал последним в карьере игроков флоридцев Серхио Бускетса и Жорди Альбы.

В следующем году Месси отправится на свой последний чемпионат мира в карьере. Его Аргентина сыграет в группе J с командами Алжира, Австрии и Иордании. Напомним, турнир пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.