«Интер Майами» с Месси выиграл главный трофей MLS в последнем матче Бускетса и Альбы

В следующем году Месси отправится на свой последний чемпионат мира в карьере. Его Аргентина сыграет в группе J с командами Алжира, Австрии и Иордании. Напомним, турнир пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.