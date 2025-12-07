Российский голкипер Сафонов впервые в нынешнем сезоне сыграл за ПСЖ

Российский вратарь Матвей Сафонов вышел в стартовом составе французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» в матче против ФК «Ренн», сообщает пресс-служба ПСЖ.
Речь идёт о домашней игре в рамках 15-го тура чемпионата Франции по футболу. Этот матч стал для Сафонова первым на клубном уровне в текущем сезоне.
До этого российский голкипер принимал участие лишь в товарищеских встречах сборной РФ против клубов из Катара, Ирана, а также Перу.
В парижский футбольный клуб Сафонов перешёл в 2024 году из ФК «Краснодар». В предыдущем сезоне он стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата Франции, французских кубка и суперкубка страны. Помимо этого, он одержал победу Суперкубке УЕФА.
За ПСЖ 26-летний Матвей Сафонов сыграл в 17 играх, при которых семь раз сохранил ворота в неприкосновенности. Встреча с командой «Ренн» из одноимённого французского города началась в Париже поздним вечером в субботу.
В октябре этого года главный тренер французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике заявил, что продолжает доверять вратарю Люке Шевалье и только его видит первым номером парижан.
Это высказывание тренера означало, что у россиянина Матвея Сафонова было мало шансов выиграть конкуренцию у Шевалье. При этом Шевалье пропускает матч против «Ренна».