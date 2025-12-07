Пентагон пристыдил Байдена за границу США: украинская была на первом месте

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что администрация экс-президента Джо Байдена проявляла большую озабоченность безопасностью украинских границ, чем американских.
«Администрацию Байдена больше волновали границы Украины, чем наши собственные. Они пытались представить как спорное высказывание о том, что безопасность границы равна национальной безопасности, но это абсурд. Безопасность границ — это национальная безопасность, и мы отдаем этому первоочередное значение», — сказал глава Пентагона, выступая на форуме президентского фонда им. Рональда Рейгана в Калифорнии.
Там же Хегсет сообщил, что США намерены обновлять свою ядерную триаду и проводить ядерные испытания наравне с другими державами.
При этом президент США Дональд Трамп ранее раскритиковал бывшего коллегу за передачу Киеву миллиардов долларов, которые Байден раздавал как конфеты.