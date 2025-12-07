В Краснодаре прошел предновогодний мотопарад Дедов Морозов и Снегурочек

Украшенные гирляндами и мишурой мотоциклы прошли колонной по улицам города, создавая праздничную атмосферу для жителей.
Финальной точкой маршрута стала площадь перед Законодательным собранием Краснодарского края. Здесь участники мотопробега провели яркое шоу. Горожане охотно фотографировались с Дедами Морозами и Снегурочками, а дети участников спецоперации и ребята из малообеспеченных семей получили сладкие угощения и сувениры.
В этот же день в центре Краснодара начали монтаж 22-метровой новогодней ели на Главной городской площади. Дерево украсят игрушками в виде избушек, щелкунчиков, снеговиков, а также шарами и снежинками. Полностью оформление будет завершено к 15 декабря. Кроме того, в городе уже установлены семь искусственных елей высотой 15 м.