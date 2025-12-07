В Краснодаре прошел предновогодний мотопарад Дедов Морозов и Снегурочек

В этот же день в центре Краснодара начали монтаж 22-метровой новогодней ели на Главной городской площади. Дерево украсят игрушками в виде избушек, щелкунчиков, снеговиков, а также шарами и снежинками. Полностью оформление будет завершено к 15 декабря. Кроме того, в городе уже установлены семь искусственных елей высотой 15 м.