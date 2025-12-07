Ричмонд
+2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg: Конфликт на Украине вступает в «решающую фазу»

Раскол между Европой и США обостряет «решающую фазу» конфликта на Украине.

Агентство Bloomberg заявило, что конфликт на Украине переходит в «решающую фазу», чему способствует углубляющийся раскол в отношениях между Европой и Соединенными Штатами. Этот момент совпал с публикацией обновленной Стратегии национальной безопасности США, в которой прямо говорится о риске «уничтожения» Европы, если она не скорректирует свою политику и культуру.

— В 33-страничной Стратегии национальной безопасности, подписанной президентом (США — прим. «ВМ») Дональдом Трампом, Белый дом заявил, что Европа рискует быть уничтоженной, если не изменит свою культуру и политику… Это произошло как раз в тот момент, когда война на Украине вступает в потенциально решающую фазу, — говорится в статье.

Европейские лидеры, по данным агентства, крайне озабочены тем, что США могут заключить соглашение, которое они расценивают как «капитуляцию Запада». Это заметно подорвало доверие европейских чиновников к администрации президента США, а дипломаты отмечают резкое ухудшение связей с Белым домом.

При этом Bloomberg подчеркивает, что пока остается неясным, сможет ли Европа самостоятельно выработать эффективный план для продолжения финансовой помощи Украине в отсутствие активного участия США.

5 декабря Вашингтон представил стратегию национальной безопасности США. В документе подчеркивается важность урегулирования конфликта на Украине, а также улучшения отношений с Россией. Среди основных положений — российско-европейские отношения, расширение НАТО, доминирование США в сфере энергетики и проблемы миграции в стране.

Ранее стало известно, что США работают с несколькими странами Европейского союза для того, чтобы не допустить изъятие замороженных активов России для кредита Украине.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше