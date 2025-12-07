Bloomberg: Конфликт на Украине вступает в «решающую фазу»

Агентство Bloomberg заявило, что конфликт на Украине переходит в «решающую фазу», чему способствует углубляющийся раскол в отношениях между Европой и Соединенными Штатами. Этот момент совпал с публикацией обновленной Стратегии национальной безопасности США, в которой прямо говорится о риске «уничтожения» Европы, если она не скорректирует свою политику и культуру.
— В 33-страничной Стратегии национальной безопасности, подписанной президентом (США — прим. «ВМ») Дональдом Трампом, Белый дом заявил, что Европа рискует быть уничтоженной, если не изменит свою культуру и политику… Это произошло как раз в тот момент, когда война на Украине вступает в потенциально решающую фазу, — говорится в статье.
Европейские лидеры, по данным агентства, крайне озабочены тем, что США могут заключить соглашение, которое они расценивают как «капитуляцию Запада». Это заметно подорвало доверие европейских чиновников к администрации президента США, а дипломаты отмечают резкое ухудшение связей с Белым домом.
При этом Bloomberg подчеркивает, что пока остается неясным, сможет ли Европа самостоятельно выработать эффективный план для продолжения финансовой помощи Украине в отсутствие активного участия США.
5 декабря Вашингтон представил стратегию национальной безопасности США. В документе подчеркивается важность урегулирования конфликта на Украине, а также улучшения отношений с Россией. Среди основных положений — российско-европейские отношения, расширение НАТО, доминирование США в сфере энергетики и проблемы миграции в стране.
Ранее стало известно, что США работают с несколькими странами Европейского союза для того, чтобы не допустить изъятие замороженных активов России для кредита Украине.