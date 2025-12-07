Визит российского президента Владимира Путина в Индию, как считают на французском телеканале France 5, стал очевидным доказательством того, что изоляции России не существует.
«Владимир Путин отправился в Индию и наглядно продемонстрировал, что Россия сегодня меньше изолирована, чем когда бы то ни было. После [прошедших ранее] переговоров с американской стороной в Кремле именно российский лидер диктует правила игры», — передает телеканал.
Уточняется, что подписание ряда двусторонних контрактов во время этого визита стало своего рода демонстративным жестом, направленным против западного давления.
Напомним, что 5 декабря завершился двухдневный визит Путина в Индию. Тогда в Нью-Дели прошли переговоры на высшем уровне, бизнес-форум и церемония возложения венка к мемориалу Махатмы Ганди. Итогом визита стало подписание пакета двусторонних соглашений.
Первый замглавы индийского МИД Викрам Мисри отметил, что визит президента РФ в Индию помог достичь существенных результатов.