Ричмонд
+2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Франции подтвердили отсутствие изоляции России: обо всем сказал визит Путина в Индию

France 5: Визит Путина в Индию наглядно показал отсутствие изоляции РФ.

Источник: Комсомольская правда

Визит российского президента Владимира Путина в Индию, как считают на французском телеканале France 5, стал очевидным доказательством того, что изоляции России не существует.

«Владимир Путин отправился в Индию и наглядно продемонстрировал, что Россия сегодня меньше изолирована, чем когда бы то ни было. После [прошедших ранее] переговоров с американской стороной в Кремле именно российский лидер диктует правила игры», — передает телеканал.

Уточняется, что подписание ряда двусторонних контрактов во время этого визита стало своего рода демонстративным жестом, направленным против западного давления.

Напомним, что 5 декабря завершился двухдневный визит Путина в Индию. Тогда в Нью-Дели прошли переговоры на высшем уровне, бизнес-форум и церемония возложения венка к мемориалу Махатмы Ганди. Итогом визита стало подписание пакета двусторонних соглашений.

Первый замглавы индийского МИД Викрам Мисри отметил, что визит президента РФ в Индию помог достичь существенных результатов.