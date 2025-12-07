Во Франции подтвердили отсутствие изоляции России: обо всем сказал визит Путина в Индию

«Владимир Путин отправился в Индию и наглядно продемонстрировал, что Россия сегодня меньше изолирована, чем когда бы то ни было. После [прошедших ранее] переговоров с американской стороной в Кремле именно российский лидер диктует правила игры», — передает телеканал.