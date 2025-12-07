Через 83 года воин вернулся в Пермский край: солдат Красной армии пропал на Ленинградском фронте. Фото

На церемонию прощания с уроженцем Прикамья пришла его племянница Галина Фаркина. Она выразила благодарность всем, кто содействовал возвращению останков ее дяди на малую родину: «Отец постоянно рассказывал о нем мне и моей сестре. Теперь мы будем приходить на могилу Александра Евдокимовича столько, сколько нам отпущено».