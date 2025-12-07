Ричмонд
-1°
сильный туман с отложениями изморози
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уникальное природное явление лунное гало в небе над Минской областью

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня ночью жители Минска и Минской области могли наблюдать в небе уникальное природное явление — лунное гало. Представляет оно собой некий туманный и светлый круг, в центре которого и находится спутник нашей планеты.

Сейчас в Ричмонде: -1° 2 м/с 100% 760 мм рт. ст. +2°
Источник: БЕЛТА

Гало (с древнегреческого — круг, диск) — это светящееся кольцо вокруг какого-нибудь мощного источника света. Обычно образовывается вокруг Солнца или Луны, но бывает, что появляется и вокруг уличных фонарей.

Источник: БЕЛТА
Источник: БЕЛТА
Источник: БЕЛТА