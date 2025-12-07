Гало (с древнегреческого — круг, диск) — это светящееся кольцо вокруг какого-нибудь мощного источника света. Обычно образовывается вокруг Солнца или Луны, но бывает, что появляется и вокруг уличных фонарей.
Уникальное природное явление лунное гало в небе над Минской областью
7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня ночью жители Минска и Минской области могли наблюдать в небе уникальное природное явление — лунное гало. Представляет оно собой некий туманный и светлый круг, в центре которого и находится спутник нашей планеты.