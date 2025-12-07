Макрон заявил, что провёл разговор с Зеленским

По словам Макрона, он подтверждает, что в понедельник в Британии продолжится координация в «свете недавних переговоров» украинский стороны и Соединённых Штатов по вопросу урегулирования. Эту «координацию» продолжат Макрон, Зеленский, а также канцлер ФРГ Фридрих Мерц и британский премьер-министр Кир Стармер.