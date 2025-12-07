Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что провёл разговор с Зеленским, кроме того, он подтвердил, что продолжит «координацию» в Британии.
По словам Макрона, он говорил с Зеленским о международных обсуждениях в Китайской Народной Республике. Президент Франции уточнил, что они помогли «прояснить» вопросы, касающиеся урегулирования конфликта на Украине.
«Я провел разговор с… Зеленским… я поделился с ним тем, что мои недавние международные обсуждения, в частности в Китае, позволили прояснить в отношении урегулирования украинского конфликта», — написал Макрон на своей странице в соцсети X*.
По словам Макрона, он подтверждает, что в понедельник в Британии продолжится координация в «свете недавних переговоров» украинский стороны и Соединённых Штатов по вопросу урегулирования. Эту «координацию» продолжат Макрон, Зеленский, а также канцлер ФРГ Фридрих Мерц и британский премьер-министр Кир Стармер.
Встреча делегаций США и Украины состоялась в Майами. В переговорах участвовали специальный посланик президента Дональда Трампа Уиткофф и зять Трампа, бизнесмен Джаред Кушнер. В состав украинской делегации вошли секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.
Ранее сообщалось, что встреча делегаций Соединённых Штатов и Украины дала мало признаков «крупного прорыва».
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.