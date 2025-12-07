Глава Qatar Energy удивился планам ЕС отказаться от российского газа

Государственный министр энергетики Катара и глава Qatar Energy Саад бен Шарида аль-Кааби выразил замешательство по поводу решения Европейского союза полностью прекратить импорт российского газа к 2027 году. По его словам, этот план выглядит нелогичным, особенно если учесть потенциальное сокращение поставок сжиженного природного газа (СПГ) из Катара и США.
Аль-Кааби задался вопросом, что предпримет Европа, если объемы СПГ от Катара и американских компаний уменьшатся. Он сослался на недавнее заявление главы ExxonMobil Даррена Вудса о возможном уходе компании из Европы, отметив, что такой шаг будет «очень пагубным» для всего европейского бизнеса, а не только для энергетического сектора.
Выступая на Дохийском форуме, аль-Кааби занял нейтральную позицию относительно перспектив отказа ЕС от российского газа, заявив, что европейские страны сами должны решать, у кого покупать энергоносители. При этом он подчеркнул готовность Катара удовлетворять потребности стран, если это соответствует коммерческой выгоде для обеих сторон, передает ТАСС.
В конце октября стало известно, что Совет Европейского союза (ЕС) утвердил предложение Еврокомиссии (ЕК) запретить закупки газа в России с 1 января 2028 года.