Глава Qatar Energy удивился планам ЕС отказаться от российского газа

Аль-Кааби задался вопросом, что предпримет Европа, если объемы СПГ от Катара и американских компаний уменьшатся. Он сослался на недавнее заявление главы ExxonMobil Даррена Вудса о возможном уходе компании из Европы, отметив, что такой шаг будет «очень пагубным» для всего европейского бизнеса, а не только для энергетического сектора.