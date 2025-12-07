В Роспотребнадзоре оценили вероятность высокой заболеваемости ОРВИ в России

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Заболеваемость респираторными инфекциями будет высокая в России в случае теплой зимы, заявил РИА Новости директор Федерального научно-исследовательского института вирусных инфекций «Виром» Роспотребнадзора Александр Семенов.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщал РИА Новости, что зима в России, согласно наиболее вероятному сценарию, будет холоднее предыдущей, но температура всё равно останется теплее нормы.
«Если действительно, как обещают, что будет крайне суровая зима, и все будут сидеть по домам, то заболеваемость респираторными инфекциями будет невысокая … Будут люди болеть больше, если будет такая не очень суровая, не очень сухая, слякотная, относительно теплая зима», — рассказал Семенов.
Он также отметил, что ковид сейчас встал в один ряд с группой возбудителей респираторных инфекций, волны роста и снижения его заболеваемости гармонично колышутся на протяжении эпидсезона.
«Как мы и говорили с вами в 2021 году и даже в 2020 году, что рано или поздно это все, если ковид останется с нами, а он остался, то это все придет к тому, что он встанет в ряд со своими другими коронавирусами, которыми мы болеем каждый год», — заключил Семенов.