В Роспотребнадзоре оценили вероятность высокой заболеваемости ОРВИ в России

«Как мы и говорили с вами в 2021 году и даже в 2020 году, что рано или поздно это все, если ковид останется с нами, а он остался, то это все придет к тому, что он встанет в ряд со своими другими коронавирусами, которыми мы болеем каждый год», — заключил Семенов.