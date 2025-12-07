Ричмонд
+2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В семи областях России объявлена беспилотная опасность

На территориях Белгородской области, Республики Дагестан, Воронежской, Кабардино-Балкарской, Самарской и Пензенской областей, Северной Осетии введен режим повышенной готовности из-за угрозы атак беспилотных летательных аппаратов. Об этом рассказали главы регионов и МЧС.

В регионах РФ объявили БПЛА опасность.

На территориях Белгородской области, Республики Дагестан, Воронежской, Кабардино-Балкарской, Самарской и Пензенской областей, Северной Осетии введен режим повышенной готовности из-за угрозы атак беспилотных летательных аппаратов. Об этом рассказали главы регионов и МЧС.

Опасность атаки беспилотниками действует на территории Белгородской области, Республики Дагестан, Кабардино-Балкарии. В Северной Осетии и Пензенской области действует ограничение мобильного интернета. В Воронежской области силы ПВО приведены в работу. Жителям напоминают о необходимости укрыться в безопасных помещениях, не приближаться к окнам и не вести фото- и видеосъемку ПВО. Информация следует из распространенных предупреждений от губернаторов регионов и РСЧС.

Ранее в Волгограде и Саратове были введены запреты на использование воздушного пространства для безопасности осуществления рейсов. Пассажирам необходимо следить за онлайн-табло и слушать голосовые оповещения в терминале.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше