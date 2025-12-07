Для Кубка России по лыжным гонкам в Чусовом уложили искусственный снег

Этап кубка будет включать индивидуальные гонки, спринты и гонки преследования у мужчин и женщин на дистанциях 10 и 15 км классическим и свободным стилем. Раздельный старт классическим стилем на 10 км у женщин и 15 км у мужчин назначен на 11 декабря. Спринт свободным стилем пройдет 13 декабря, гонка преследования свободным стилем — 14 декабря.