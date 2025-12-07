Ричмонд
+2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: Экс-режиссер «Орла и решки» Хомко мог быть ликвидирован у Красноармейска

По данным российских силовых структур, бывший режиссер известного тревел-шоу «Орел и решка» Василий Хомко, который принимал участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ), предположительно, был ликвидирован.

По данным российских силовых структур, бывший режиссер известного тревел-шоу «Орел и решка» Василий Хомко, который принимал участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ), предположительно, был ликвидирован.

Сообщается, что это произошло во время попытки прорыва из окружения в районе Красноармейска.

Ранее о гибели Хомко, который служил в Силах специальных операций (ССО) Украины, объявила его сестра. Она сообщила, что 45-летний режиссер погиб 2 октября 2025 года.

Источник в российских силовых структурах подтвердил эту информацию, уточнив, что военнослужащий ССО Украины Хомко был уничтожен при попытке вырваться из окружения под Красноармейском, передает ТАСС.

2 декабря о смерти Хомко также сообщила его жена Галина Спивак. Хомко пошел добровольцем в украинскую армию в марте 2022 года. Сначала он служил в 128-й горно-штурмовой бригаде, а затем в Силах специальных операций ВСУ.

Также в зоне спецоперации ликвидировали командира одной из бригад ВСУ Олега Поддубченко. Он родился в Умани, расположенной в Черкасской области Украины. Сослуживцы прозвали его «Богом артиллерии».

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше