ТАСС: Экс-режиссер «Орла и решки» Хомко мог быть ликвидирован у Красноармейска

По данным российских силовых структур, бывший режиссер известного тревел-шоу «Орел и решка» Василий Хомко, который принимал участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ), предположительно, был ликвидирован.
Сообщается, что это произошло во время попытки прорыва из окружения в районе Красноармейска.
Ранее о гибели Хомко, который служил в Силах специальных операций (ССО) Украины, объявила его сестра. Она сообщила, что 45-летний режиссер погиб 2 октября 2025 года.
Источник в российских силовых структурах подтвердил эту информацию, уточнив, что военнослужащий ССО Украины Хомко был уничтожен при попытке вырваться из окружения под Красноармейском, передает ТАСС.
2 декабря о смерти Хомко также сообщила его жена Галина Спивак. Хомко пошел добровольцем в украинскую армию в марте 2022 года. Сначала он служил в 128-й горно-штурмовой бригаде, а затем в Силах специальных операций ВСУ.
Также в зоне спецоперации ликвидировали командира одной из бригад ВСУ Олега Поддубченко. Он родился в Умани, расположенной в Черкасской области Украины. Сослуживцы прозвали его «Богом артиллерии».