ТАСС: Экс-режиссер «Орла и решки» Хомко мог быть ликвидирован у Красноармейска

2 декабря о смерти Хомко также сообщила его жена Галина Спивак. Хомко пошел добровольцем в украинскую армию в марте 2022 года. Сначала он служил в 128-й горно-штурмовой бригаде, а затем в Силах специальных операций ВСУ.