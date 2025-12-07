ТАСС: список опасных для женщин профессий сократят в России к 2027 году

Поправки будут внесены в приказ Минтруда, который определяет перечень вредных и опасных работ с ограничениями для женского труда. Согласно плану, к марту 2027 года ведомства с участием профсоюзов и работодателей должны подготовить список профессий для исключения. Также будет проведен аудит условий труда и специальные эпидемиологические исследования влияния вредных факторов на женский организм, которые поручены Минздраву, Роспотребнадзору и ФМБА.