Ричмонд
+2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«США не позволят сидеть на шее»: Хегсет пригрозил союзникам Вашингтона

«Нерадивые» союзники США недостаточно вкладывается в коллективную оборону, при этом, по словам шефа Пентагона, «образцовые» союзники получат «особое расположение». Хегсет перечислил эти страны.

Источник: Аргументы и факты

Министр войны Соединённых Штатов Пит Хегсет пригрозил последствиями «нерадивым» союзникам США, речь идёт о тех государствах, которые недостаточно вкладывается в коллективную оборону.

«Союзники, которые всё ещё не в состоянии внести свой вклад в коллективную оборону, столкнутся с последствиями», — сказал он.

При этом шеф Пентагона перечислил «образцовых» союзников. Это Израиль, Южная Корея, а также ФРГ и страны Балтии. «Образцовые союзники, которые активизируются, такие как Израиль, Южная Корея, Польша, всё больше Германия, страны Балтии и другие, получат наше особое расположение», — заявил Хегсет.

Кроме того, в ходе выступления на форуме имени Рональда Рейгана по национальной обороне Хегсет отметил, что американская сторона больше не позволит союзникам по военным альянсам «сидеть на шее» у США.

«Мы больше не потерпим, чтобы у нас сидели на шее», — сказал он, а также уточнил, что «американцы закономерно расстроены годами, когда союзники сидели на шее».

Помимо этого, Хегсет высказался о противниках Соединённых Штатов. Он заявил, что американская сторона не позволит им размещать оружие на Западе.

«Мы отвергаем возможности соперников по размещению сил или других угроз в нашем полушарии», — рассказал шеф Пентагона, отметив, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп готов к диалогу с противниками.

Ранее Хегсет заявил, что Соединённые Штаты при президенте Дональде Трампе намерены обновить ядерную триаду, а также планируют тестировать ядерное оружие.

Узнать больше по теме
Рональд Рейган — биография, семья и карьера актера и 40-го президента США
Одной из ключевых фигур американской политики считается Рональд Рейган, занимавший пост 40-го президента США с 1981 по 1989 год. Он выступал за снижение государственного регулирования, укрепление национальной обороны и борьбу с влиянием СССР в рамках холодной войны. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше