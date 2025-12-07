«США не позволят сидеть на шее»: Хегсет пригрозил союзникам Вашингтона

Министр войны Соединённых Штатов Пит Хегсет пригрозил последствиями «нерадивым» союзникам США, речь идёт о тех государствах, которые недостаточно вкладывается в коллективную оборону.
«Союзники, которые всё ещё не в состоянии внести свой вклад в коллективную оборону, столкнутся с последствиями», — сказал он.
При этом шеф Пентагона перечислил «образцовых» союзников. Это Израиль, Южная Корея, а также ФРГ и страны Балтии. «Образцовые союзники, которые активизируются, такие как Израиль, Южная Корея, Польша, всё больше Германия, страны Балтии и другие, получат наше особое расположение», — заявил Хегсет.
Кроме того, в ходе выступления на форуме имени Рональда Рейгана по национальной обороне Хегсет отметил, что американская сторона больше не позволит союзникам по военным альянсам «сидеть на шее» у США.
«Мы больше не потерпим, чтобы у нас сидели на шее», — сказал он, а также уточнил, что «американцы закономерно расстроены годами, когда союзники сидели на шее».
Помимо этого, Хегсет высказался о противниках Соединённых Штатов. Он заявил, что американская сторона не позволит им размещать оружие на Западе.
«Мы отвергаем возможности соперников по размещению сил или других угроз в нашем полушарии», — рассказал шеф Пентагона, отметив, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп готов к диалогу с противниками.
Ранее Хегсет заявил, что Соединённые Штаты при президенте Дональде Трампе намерены обновить ядерную триаду, а также планируют тестировать ядерное оружие.