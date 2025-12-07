В Свирске открылось современное молодежное пространство после капремонта

«Это еще одно молодежное пространство, открытое в нашем регионе. Поздравляю с этим знаменательным событием жителей города и в особенности тех, кто будет проводить в этих стенах часть своего времени. Мы стремимся к тому, чтобы в Иркутской области каждый молодой человек мог найти себя, реализовать весь свой потенциал через молодежные центры, а также активно развивались такие направления молодежной политики, как добровольчество, профилактика социально негативных явлений, креативные индустрии, деятельность патриотических клубов и клубов молодых семей», — сказала Маргарита Цыганова.