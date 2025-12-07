В Свирске открылось современное молодежное пространство после капремонта

IrkutskMedia, 7 декабря. В Свирске после капитального ремонта открылось новое молодежное пространство «Перспектива» в муниципальном центре «Вектор». В открытии приняли участие министр по молодежной политике Иркутской области Маргарита Цыганова и мэр города Владимир Орноев, сообщает пресс-служба облправительства.
В центре за счет средств областного бюджета проведен капитальный ремонт помещений, созданы современные, функциональные зоны. Приобретено оборудование, мебель и специальный инвентарь для проведения различных мероприятий. Сумма финансирования составил около 2 млн рублей.
У посетителей центра будет возможность не только принимать участие в активностях разного формата, но и получать необходимую помощь от профильных специалистов — психологов, социальных педагогов — для преодоления жизненных трудностей.
Основными задачами станут предоставление возможностей для самореализации молодежи, вовлечение в общественную деятельность, а также социальная адаптация детей и молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации.
«Это еще одно молодежное пространство, открытое в нашем регионе. Поздравляю с этим знаменательным событием жителей города и в особенности тех, кто будет проводить в этих стенах часть своего времени. Мы стремимся к тому, чтобы в Иркутской области каждый молодой человек мог найти себя, реализовать весь свой потенциал через молодежные центры, а также активно развивались такие направления молодежной политики, как добровольчество, профилактика социально негативных явлений, креативные индустрии, деятельность патриотических клубов и клубов молодых семей», — сказала Маргарита Цыганова.
В настоящее время в Свирске проживает более 15 тысяч человек, примерно треть из них — это молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет.
«В дальнейшем планируем принять участие в региональном этапе конкурса программ комплексного развития молодежной политики Иркутской области “Регион для молодых”, а также создавать новые, содержательные молодежные пространства», — отметил мэр города Владимир Орноев.
Сейчас в городе действуют несколько молодежных общественных организаций — местная «Молодежная волна», Добро. Центр, отделение «Движения Первых». Городские власти планируют создать многофункциональный молодежный центр на базе «Вектора», в котором появятся экостанция, телестудия, пространства для развития киберспорта, проведения профилактических и профориентационных мероприятий.
Пространство «Перспективы» муниципального бюджетного учреждения «Молодёжный центр “Вектор” открыто совместно с Росмолодёжью и программой “Регион для молодых”, реализуемой в рамках национального проекта “Молодёжь и дети”.