В шести ДТП на дорогах Хабаровского края пострадали 13 человек

Также сотрудники ГАИ отметили 25 случаев, когда водители не пропустили пешеходов на переходах, 19 из которых также произошли в краевой столице. В свою очередь, нарушителей среди пешеходов было 24 человека, из которых 16 находились в Хабаровске.