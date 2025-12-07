В шести ДТП на дорогах Хабаровского края пострадали 13 человек

6 декабря в Хабаровском крае произошло несколько ДТП. В авариях пострадали 13 человек, среди которых трое несовершеннолетних. Все случаи зарегистрированы сотрудниками Госавтоинспекции. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".
По информации ГАИ, на территории региона произошло шесть ДТП. Одно из них произошло из-за выезда на встречную полосу, пострадали два человека. В других случаях аварии произошли из-за несоблюдения очередности проезда, пострадали еще восемь человек.
Кроме того, были зафиксированы два наезда на пешеходов, один из которых стал виновником происшествия, а в другом случае водитель совершил наезд при движении задним ходом.
В ходе рейдов сотрудниками ГАИ было выявлено 428 нарушений правил дорожного движения, среди которых 17 водителей управляли автомобилями в состоянии опьянения. В Хабаровске выявлено четыре таких водителя.
Также сотрудники ГАИ отметили 25 случаев, когда водители не пропустили пешеходов на переходах, 19 из которых также произошли в краевой столице. В свою очередь, нарушителей среди пешеходов было 24 человека, из которых 16 находились в Хабаровске.