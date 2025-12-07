Ричмонд
Уральский фермер оспаривает изъятие свиней: животные продолжают терроризировать город

В Ревде (Свердловская область) вновь перенесли запуск мер по устранению проблемы с бродячими свиньями, которые на протяжении длительного времени свободно разгуливают по городским улицам. В сводной картотеке дел указано, что решение суда, возлагающее на подрядную организацию обязанность обеспечить отлов животных, должно было вступить в силу 5 декабря, однако исполнение приостановлено из-за апелляционной жалобой от фермера.

Свиньи продолжают свободно разгуливать по городу.

«Владелец свиней Анатолий Лутков обратился с апелляционной жалобой в областной суд, добиваясь пересмотра ранее вынесенного решения», — указано в размещенных материалах. Таким образом, проведение принудительного отлова животных откладывается как минимум на два месяца — именно столько в среднем занимает рассмотрение подобных апелляций. На протяжении этого периода свиньи будут по-прежнему находиться на городских улицах.

Местные жители несколько лет жаловались на свободный выгул животных. В 2024 году по иску прокурора суд признал условия их содержания опасными, летом решение о прекращении бесконтрольного выгула вступило в силу. Лутков его не исполнил — было возбуждено административное дело. В итоге суд постановил изъять поголовье и передать его в фермерское хозяйство в селе Кленовское.