Уральский фермер оспаривает изъятие свиней: животные продолжают терроризировать город

Местные жители несколько лет жаловались на свободный выгул животных. В 2024 году по иску прокурора суд признал условия их содержания опасными, летом решение о прекращении бесконтрольного выгула вступило в силу. Лутков его не исполнил — было возбуждено административное дело. В итоге суд постановил изъять поголовье и передать его в фермерское хозяйство в селе Кленовское.