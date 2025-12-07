Ричмонд
Серия взрывов от работы ПВО прогремела над Энгельсом и Саратовом

Серия взрывов прогремела над городами Энгельс и Саратов. Как сообщает SHOT, ПВО работает по украинским беспилотникам.

Источник: Life.ru

По словам очевидцев, было слышно 5−7 взрывов, от которых «задрожали стены» в центральной и северной части. Местные утверждают, что БПЛА летят на низкой высоте со стороны реки Волги. Работает сирена воздушной опасности. В данный момент официальной информации о разрушениях и пострадавших нет.

Напомним, в аэропорту Саратова были введены временные ограничения на полёты. Сейчас также остаётся закрытым воздушная гавань Волгограда.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

