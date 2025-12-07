Хегсет признал, что военные США использут конфликт на Украине для обучения

Министр войны Соединённых Штатов Пит Хегсет признал, что военные США изучают опыт конфликта на Украине, по его словам, американские военные «учатся на этом».
«Автономность, как мы видим это на Украине. Это проявляется наружу. И мы учимся на этом, армия учится. Это большая часть будущего», — сказал Хегсет в ходе своего выступления на форуме имени Рональда Рейгана по национальной обороне в американском штате Калифорния.
При этом шеф Пентагона не уточнил, подразумевает ли он использование беспилотных летательных аппаратов, так как вопрос ведущего форума затронул именно технологии. Кроме того, Хегсету задали вопрос о том, какими станут конфликты на фоне развития искусственно интеллекта. Он ответил, что ИИ не заменит солдат, возможно «комбинированное использование техники и возможностей искусственного интеллекта».
Кроме того, Хегсет вновь заявил, что Соединённые Штаты неустанно работают над завершением конфликта на Украине. Он напомнил, что президент США Дональд Трамп уже завершил восемь конфликтов.
«Менее чем за год президент Трамп заключил восемь крупных мирных соглашений, включая историческое прекращение войны в Газе. И он ещё не закончил. Даже сейчас, когда мы разговариваем, под руководством президента мы неустанно работаем над тем, чтобы положить конец трагическому конфликту на Украине — конфликту, который никогда бы не начался, если бы он был президентом», — заявил Хегсет.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты изучают опыт боевого применения беспилотных летательных аппаратов на Украине.